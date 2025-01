Internacional neerlandês Malen transfere-se do Dortmund para o Aston Villa

O internacional neerlandês Donyell Malen, dos alemães do Borussia Dortmund, assinou hoje contrato com os ingleses do Aston Villa, anunciaram os dois clubes de futebol, em comunicados separados.

Finalista da edição de 2024 da Liga dos Campeões pelo Dortmund, Malen, de 25 anos, formou-se nos neerlandeses do Ajax e nos ingleses do Arsenal, formação que receberá precisamente o Aston Villa para a Liga inglesa no sábado, para a 22.ª jornada da Premier League.



Malen chegou a Dortmund durante o verão de 2021, proveniente dos neerlandeses do PSV Eindhoven, tendo-se sagrado vice-campeão alemão em 2023 e disputado a final de 2024 da Liga dos Campeões, a qual o Dortmund perdeu para o Real Madrid por 2-0.



No total, anotou 39 golos e efetuou 20 assistências, em 132 jogos ao serviço da equipa germânica.



A duração do contrato e os valores da transferência não foram comunicados, com a imprensa a avançar uma verba superior a 20 milhões de euros.