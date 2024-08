Jesús Navas anuncia despedida da seleção espanhola

Jesús Navas, de 38 anos, também nas vésperas da despedida do Sevilha, referiu nas suas redes sociais que “depois de 56 jogos e quatro títulos”, sofrerá “um choque” quando o selecionador Luis de la Fuente anunciar a lista de convocados e o seu nome não constar.



“Aquela magia que senti ao ouvir o meu apelido emocionou-me e mudou o meu coração porque foi uma honra para mim representar o meu país, vestir-me com as cores da seleção nacional e atingir o máximo como atleta profissional”, disse.



O defesa afirmou que “o sonho e as memórias permanecerão intactos, assim como o orgulho de ter feito tantas pessoas felizes”, mas desta vez o treinador da ‘roja’ já não o vai nomear porque “um ciclo que começou há 15 anos, com muitas alegrias, está a chegar ao fim".



O capitão do Sevilha lembrou ainda os adeptos, “incentivando sempre a evitar a solidão de quando algo não funciona” e manifestou o desejo de que “os sucessos não parem” e que continuem “nos caminhos da vitória”.



Navas, que além do Sevilha representou ainda o Manchester City, integrou a seleção de Espanha que venceu o Euro2024, no mês passado, na Alemanha, já depois de ter conquistado também o Campeonato do Mundo de 2010, na África do Sul, e o Europeu de 2012, na Polónia e Ucrânia.