João Neves estreia-se com duas assistências na goleada do Paris Saint-Germain

O jogo não podia ter começado melhor para os tricampeões franceses, que marcaram logo aos três minutos pelo médio sul-coreano Lee Kang-In, na sequência de uma assistência de Gonçalo Ramos, que teria de abandonar o relvado aos 20, a coxear da perna direita depois de uma entrada dura de um adversário.



No entanto, o Le Havre chegaria ao empate no início da segunda parte, aos 48, através do central Gautier Lloris, mas o técnico Luis Enrique já tinha lançado em campo, aos 46, o antigo médio do Benfica João Neves, que viria a desempenhar na sua estreia oficial um papel importante na vitória dos parisienses, com duas assistências para o segundo e terceiro golos.



As duas assistências surgiram no espaço de um minuto, aos 85 e 86, a primeira com um cruzamento para a área, para a cabeça de Ousmane Dembelé, e a segunda com um passe para Bradley Barcola fazer o terceiro golo com um remate rasteiro.



Estes três jogadores, que ‘fabricaram’ o segundo e terceiro golos, saíram todos do ‘banco’, e garantiram a vitória do Paris Saint-Germain, que ainda chegaria ao quarto golo ao minuto 90, na execução de uma grande penalidade, por Randal Kolo Muani.



Houve ainda outro português a dar o seu contributo para a goleada parisiense, o internacional Vitinha, que jogou os 90 minutos no vértice mais recuado do triângulo invertido do meio-campo, com Lee Kang-In e Zaire-Emery mais adiantados.