Julian Nagelsmann continua à frente da seleção alemã

“Julian Nagelsmann cumpre o papel perfeitamente. graças à sua competência desportiva, mas também à sua sensibilidade para com a 'Mannschaft' e os adeptos", assinalou o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.



Em pouco menos de ano e meio, Nagelsmann, de 37 anos, esteve à frente da "Mannschaft" em 19 jogos, oito dos quais de preparação e 11 repartidos entre Europeu de 2024, disputado na Alemanha, e Liga das Nações.



“O tremendo 'feed back' que recebemos mostra que estamos no caminho certo. E ainda não acabou. Juntos, adeptos, equipa e ‘staff’, criámos algo que queremos manter com sucesso, queremos ganhar títulos”, admitiu o selecionador.



Julian Nagelsmann tem feito a carreira na Alemanha, onde foi treinador do Hoffenheim, Leipzig e Bayern Munique.



No Euro2024, a Alemanha foi afastada nos quartos de final pela Espanha, que venceu por 2-1 após prolongamento, e na Liga das Nações a equipa venceu o seu grupo e vai disputar os quartos de final diante da Itália.



Caso ultrapasse os transalpinos, a Alemanha recebe a "final four" da Liga das Nações, entre 4 e 8 de junho, e defrontará Portugal nas meias-finais, também caso a seleção das quinas vença a Dinamarca nos "quartos".