Juventus contrata avançado francês Kolo Muani

Em comunicado, o clube de Turim revela que vai pagar um milhão de euros pelo empréstimo do internacional francês, valor que pode chegar aos dois milhões por objetivos, não sendo divulgada qualquer opção de compra.



Kolo Muani, de 26 anos, estava a cumprir a segunda época no Paris Saint-Germain, mas foi perdendo lugar de destaque na equipa francesa, na qual foi utilizado em 14 jogos, dois dos quais a titular, marcando dois golos.



Formado no Nantes, o internacional francês mudou-se para o Eintracht Frankfurt em 2022/23, mas acabou por sair do clube alemão logo no arranque da temporada seguinte, para rumar ao PSG.



Na Juventus, Kolo Muani vai ter a companhia dos portugueses Francisco Conceição e Alberto Costa, outra das contratações da ‘vecchia signora’ no mercado de inverno.