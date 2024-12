Lazio está nos quartos de final da Taça de Itália

A equipa romana abriu o marcador aos 32 minutos, por Noslin, mas a vantagem durou apenas quatro minutos, porque o avançado argentino Giovanni Simeone restabeleceu a igualdade, aos 36.



No entanto, a equipa de Roma foi para o intervalo em vantagem, graças a novo golo de Noslin, aos 42, cabendo ainda ao avançado neerlandês, na segunda parte, o golo que fixou o resultado final, aos 50.



De referir que, aos 21 minutos, com 0-0, o ponta de lança Mattia Zaccagni desperdiçou um penálti, ao permitir a defesa do guarda-redes do Nápoles, Elia Caprile.



A Lazio assegurou, assim, uma vaga nos quartos de final, nos quais irá defrontar o vencedor do jogo Inter-Udinese, marcado para o próxima dia 19 de Dezembro.