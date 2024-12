LCE: Treinador da Fiorentina promete motivação para embate com Vitória "temível"

Responsável pela equipa de Florença desde o início da presente época, o técnico de 40 anos prometeu entrega máxima em busca do triunfo e de um dos dois primeiros lugares da tabela, numa altura em que os 'viola' ocupam a terceira posição da competição da UEFA, com 12 pontos, e os vimaranenses a vice-liderança, com 13.



"Os pontos falam por si. (O Vitória) está a fazer um ótimo trajeto na Liga Conferência. É uma equipa temível, sobretudo em casa. Daremos tudo por tudo para ganhar. O Vitória proporcionará dificuldades, que nos vão dar motivação acrescida", disse, na projeção ao desafio marcado para as 20:00 de quinta-feira, em Guimarães.



Raffaele Palladino disse ainda que espera "um ambiente muito vivo" no Estádio D. Afonso Henriques para um duelo com uma equipa que "sabe jogar bem futebol", que se deve apresentar com "grande motivação", sob o comando de "um grande treinador", Rui Borges.



Ao 'leme' de um plantel que repleto que crê "bem preparado", o 'timoneiro' enalteceu os "grandes profissionais" ao seu dispor e a sua "energia positiva" na antecâmara de "uma partida difícil", em que vai atribuir a titularidade ao guarda-redes Terraciano.



Já o médio Cataldi e o avançado Sottil são ausências confirmadas na equipa que ocupa o quarto lugar da Série A italiana.



O técnico reconheceu ainda que vai continuar "a testar vários jogadores" para colmatar a "muita falta" que faz Eduardo Bove, médio que caiu inanimado ao minuto 17 do jogo com o Inter, ao sofrer uma paragem cardiorrespiratória, em 01 de dezembro, e que teve alta na sexta-feira, após ter-lhe sido implantado um desfibrilador subcutâneo.



Ao lado de Raffaele Palladino, o guarda-redes Tommaso Martinelli, de 18 anos, prometeu continuar a trabalhar para se afirmar ao serviço dos 'viola', após ter cumprido a estreia absoluta na goleada aos austríacos do LASK (7-0), na jornada anterior da Liga Conferência.



