LE. FC Porto visita a Lazio e Braga o Elfsborg

Os romanos lideram com pleno de triunfos e com maior diferença entre golos marcados e sofridos (9-1), num percurso em que bateram Dínamo Kiev (3-0, fora), Nice (4-1, casa) e Twente (2-0, fora), mas tendo os mesmos nove pontos de Tottenham e Anderlecht.



A visita dos "dragões" a Roma (20h00 de quinta-feira) antecede a também deslocação da equipa de Vítor Bruno, mas na quinta ronda, aos belgas do Anderlecht, no que será um duplo compromisso de teórica dificuldade.



O FC Porto entra nesta metade de fase de liga com apenas um triunfo, diante do Hoffenheim (2-0, casa), um empate com Manchester United (3-3, casa) e uma derrota com Bodo/Glimt (3-2, fora), o que deixa a equipa fora dos oito "diretos".



Esta fase é composta por 36 equipas e oito jornadas, com os oito primeiros a seguirem diretamente para os "oitavos", enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso a essa fase. As restantes ficam eliminadas.



Depois de Lazio, que nunca venceu o FC Porto em quatro jogos na Taça UEFA e Liga Europa (dois empates e duas derrotas), a equipa portista defrontará ainda o Anderlecht (28 de novembro, fora), Midtjylland (12 de dezembro, casa), Olympiacos (23 de janeiro, casa) e Maccabi Telavive (30 de janeiro, fora).



"Arsenalistas" jogam pelos primeiros lugares



Já o Sporting de Braga entra na quarta jornada a partir detrás, em zona de exclusão de apuramento, com a equipa em 26.º, com apenas três pontos, fruto de uma vitória (Maccabi Telavive) e duas derrotas (Olympiacos e Bodo/Glimt).



A equipa de Carlos Carvalhal visita na quinta-feira os suecos do Elfsborg (22.º, com três pontos, mas 6-7 em golos marcados e sofridos), e precisa de "cavalgar" posições que lhe permitam, posteriormente, encarar adversários de maior nível.



Os bracarenses ainda têm de jogar com Hoffenheim (casa), Roma (fora), Union Saint-Gilloise (fora) e Lazio (casa).