LE: Treinador promete Petah Tikva competitivo frente a um Braga "com tradição"

Ao leme da formação que venceu a edição 2023/24 da Taça de Israel, o técnico de 41 anos perspetivou "um jogo difícil" na quinta-feira, em Braga, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória, tendo elogiado o plantel 'arsenalista', com menções a jogadores como João Moutinho, Zalazar, Bruma, Roger ou El Ouazzani, e o trabalho que o treinador Daniel Sousa protagonizou no Arouca, na época transata.



"Este é um grande palco para nós, para competir para a qualificação para a Liga Europa. Vamos encontrar um grande clube, com muita tradição e experiência nas provas internacionais. É uma equipa fantástica, com muita qualidade. Queremos jogar o nosso futebol, com calma, ser competitivos e elevar o nosso nível na Liga Europa", disse, na conferência de antevisão ao jogo com início às 20:30.



Ciente de que os seus jogadores precisam de correr, de se esforçarem, de se manterem compactos e de acreditarem em si para competirem de igual para igual com a equipa portuguesa, o 'timoneiro' mostrou-se otimista quanto ao desempenho do Maccabi e lembrou que é sempre possível surpreender.



Dan Romann ilustrou essa convicção com a qualificação para a Liga Europa de 2013/14, em que era jogador do Hapoel Ramat Gan, equipa da segunda divisão israelita que empatou a primeira mão da terceira pré-eliminatória frente ao Estoril Praia (0-0), em Portugal, antes de ser derrotada em casa, por 1-0, na segunda mão.



"Todos achavam que íamos ser esmagados. Empatámos 0-0 no Estoril Praia. Estávamos na segunda divisão de Israel. Quando o árbitro apita, nunca sabemos o que pode acontecer. Temos um bom plantel, com muito caráter, que procura lutar sempre para vencer", vincou.



O avançado esloveno Luka Stor também considerou que o Petah Tikva pode surpreender frente a uma "equipa melhor", que parte como favorita para a segunda pré-eliminatória, e confessou que disputar uma prova europeia é "um prémio" para o clube.



"Toda a gente sabe que o Braga é um grande clube, com experiência de Liga dos Campeões. É um prémio jogar aqui. Precisamos de encarar este desafio de braços abertos e de fazer o melhor possível. É uma experiência fantástica para o nosso futuro", referiu o dianteiro na conferência de imprensa, ao lado do seu treinador.



O Maccabi Petah Tikva, de Israel, defronta o Sporting de Braga em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, agendado para as 20:30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Luca Pairetto.