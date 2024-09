Leverkusen vence Wolfsburgo, Dortmund goleado e aflito St. Pauli soma primeiro ponto

Na Bay Arena, um golo na própria baliza de Mukiele (cinco minutos) deu vantagem aos forasteiros, mas Wirtz (14) e Tah (32) colocaram o campeão germânico na frente da partida, contudo, ainda dentro do primeiro tempo, Bornauw (37) e Svanberg (45+1) fizeram com que o Wolfsburgo voltasse a passar para o comando do jogo.



No recomeço, Xabi Alonso lançou Hincapie (49) para anotar o golo do empate, com Boniface (90+3), outro suplente utilizado, a oferecer a vitória aos farmacêuticos, numa altura em que Gerhardt já tinha sido expulso pelo árbitro nos visitantes.



Desta forma, o campeão subiu à vice-liderança da Bundesliga, passando a contabilizar os mesmos nove pontos de Friburgo (terceiro) e Eintracht Frankfurt (quarto), contra os 12 do líder Bayern Munique.



O Wolsburgo, que teve Tiago Tomás de início, é 13.º com três.



O Estugarda recebeu e goleou o Borussia Dortmund por 5-1, e subiu ao sétimo posto, com sete pontos, precisamente os mesmos do ‘Die Borussen’.



Undav (quatro e 90+1 minutos), Demirovic (21), Millot (62) e Toure (80) fizeram os golos dos locais, enquanto Guirassy (75) anotou o tento de honra do Borussia, que caiu do segundo para o oitavo lugar, com sete.



No último desafio do dia, o 17.º classificado St. Pauli conseguiu o primeiro ponto na Bundesliga, ao empatar sem golos na receção ao Leipzig, adversário do Sporting na Liga dos Campeões.



André Silva foi opção na segunda parte no emblema visitante, que caiu para o sexto lugar, com oito pontos, juntamente com o Union Berlim (quinto).