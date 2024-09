Líder Manchester City resgata empate a acabar frente a Arsenal reduzido a 10

Em Manchester, os ‘citizens’ colocaram-se em vantagem na partida quando decorria o minuto nove, graças ao tento do artilheiro Erling Haaland, que se isolou na ‘cara’ de Raya, após ser servido por Savinho.



O ponta de lança nórdico anotou o 100.º golo ao serviço do campeão inglês em todas as competições, em 105 jogos disputados, igualando um feito conseguido pelo internacional português Cristiano Ronaldo ao serviço do Real Madrid.



A resposta dos londrinos não demorou muito tempo, já que Riccardo Calafiori, na estreia a titular, anotou um golaço de pé esquerdo fora de área, aos 22, o seu primeiro desde que ingressou no Arsenal em julho, proveniente do Bolonha.



A ‘cambalhota’ no marcador chegou pela cabeça do central Gabriel (45+1), que fugiu à marcação e saltou mais alto do que todos, após um pontapé de canto cobrado por Saka.



Contudo, ainda no período de descontos do primeiro tempo, Trossard foi tomar banho mais cedo, deixando os ‘gunners’ em inferioridade numérica, já que viu o árbitro exibir-lhe o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.



No segundo tempo, a equipa de Mikel Arteta passou toda a segunda parte a defender, até que o central Stones, aposta de Pep Guardiola no segundo tempo, marcou o golo da igualdade ‘fora de horas’, aos 90+8.



Rúben Dias e Bernardo Silva começaram de início nos locais e Matheus Nunes não saiu do 'banco'.



Desta forma, Arsenal e City, adversários do Sporting na Liga dos Campeões, ficam separados apenas por dois pontos, com os ‘citizens’ na liderança, com 13, e os ‘gunners’ em quarto, com 11. O Liverpool (segundo) e Aston Villa (terceiro) têm 12.



No sul de Inglaterra, o duelo entre Brighton e Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, terminou também empatado 2-2.



Uma grande penalidade convertida por Chris Wood (13) adiantou o Forest na partida, uma vantagem que viria a ser anulada e com reviravolta ainda antes do tempo de descanso, por culpa das finalizações de Hinshewood (42) e Welbeck (45).



Nos segundos 45 minutos, Jota Silva foi lançado em campo para assistir Ramon Rosa (70), antes dos visitantes acabarem reduzidos a 10 elementos, face à expulsão de Gibbs-White (83), por acumulação de cartões amarelos, no mesmo minuto em que o técnico Nuno Espírito Santo recebeu o vermelho direto.



Este empate deixa os dois emblemas com nove pontos no sétimo lugar.