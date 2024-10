Liga Nações: Croácia bate Escócia e junta-se provisoriamente a Portugal na liderança

Em Zagreb, as duas equipas, ambas derrotada por Portugal nas jornadas anteriores, chegaram empatadas ao intervalo, depois de Ryan Christie ter marcado aos 33 minutos para os escoceses e Matanovic, aos 36, empatado para a equipa da casa.



No segundo tempo, Kramaric colocou, aos 70 minutos, a Croácia em vantagem, que esteve perto de ser anulada já nos descontos (90+5), quando os escoceses viram um golo invalidado por fora de jogo.



O triunfo deixa a Croácia com seis pontos, em três jogos, os mesmos que Portugal, que hoje defronta a Polónia, no Estádio Nacional de Varsóvia, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), e que, caso pontue, manterá a liderança isolada do grupo.



A Escócia, que segue na última posição ainda sem qualquer ponto, recebe na terça-feira a seleção portuguesa, em jogo da quarta jornada.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.