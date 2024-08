Luís Boa Morte traz duas novidades para a seleção guineense de futebol

As chamadas, pela primeira vez, do defesa Gilberto Batista, do Morreirense, e do guarda-redes Manuel Djaló, que atua no Luxemburgo, constituem as novidades da convocatória da seleção guineense de futebol divulgada pelo técnico português Luís Boa Morte.

O técnico português divulgou na quarta-feira a lista de 25 jogadores para os confrontos contra Essuatini, em Bissau, no dia 05 de setembro, e contra Moçambique, no dia 10, em Maputo.



Os jogos são referentes ao grupo I da fase de apuramento para a CAN2025, a disputar em Marrocos.



As outras novidades em relação à última convocatória do técnico português são os regressos do médio Carlos Mané e do defesa Nanu, ambos a atuarem na Turquia.



Lista dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Fernando Embadje (CD Lugo, Esp), Manuel Baldé (FC Penafiel, Por) e Manuel Issufe Djaló (FC Koeppchen, Lux).



- Defesas: Jefferson Encada (Pharcos FC, Egi), Fali Candé (FC Metz, Fra), Opa Sanghante (USL Dunquerque, Fra), Marcelo Djaló (Buriram, Tai), Manconi Soriano Mané (Académico de Viseu, Por), Mamadu Samba Candé 'Sambinha' (Maccabi Bnei Raina, Isr), Eulanio Chpela Gomes 'Nanu' (Samsunspor, Tur) e Gilberto Batista (Moreirense, Por).



- Médios: Jorge Braima Nogueira 'Bura' (San António FC, EUA), Janio Bikel da Silva (Maccabi Netanya, Isr), Alfa Semedo (Neom SC, Ara), Eucedalcio Gomes 'Dalcio' (Estrela Vermelha, Ser), Carlos Mané (Kayserispor, Tur) e Zidane Banjaqui (CD Feirense, Por).



- Avançados: Famana Quizera (Académico de Viseu, Por), Mama Samba Baldé (Olympique Lyon, Fra), Franculino Dju (Midtjylland, Din), José Correia 'Zé Turbo' (Pari NN, Rus), Marciano Sanca Tchami (Bétis, Esp), Esmeraldo Sá 'Jardel' (Kiryat Shmona, Isr), Elves Baldé (Farense, Por) e Romário Baldé (Wuhan Threetowns, Chn).