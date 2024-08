Lyon recupera de desvantagem de dois golos e obtém primeiro triunfo em França

O sueco Sebastian Nanasi, quando decorria o minuto três, abriu o ativo para os visitantes, com Tolisso (45+2) a restabelecer a igualdade nos descontos do primeiro tempo.



No recomeço o encontro, o brasileiro Andrey Santos (48) e neerlandês Emegah (58), num espaço de 10 minutos, colocaram o Estrasburgo a vencer por 3-1, mas um golo do inglês Maitland-Niles (61) e um ‘bis’ do nigeriano Orban (63 e 72) deram o triunfo aos anfitriões.



Com esta vitória, a primeira na edição 2024/25 da Ligue 1, o Lyon soma três pontos, no 11.º posto, enquanto os visitantes têm quatro, no sétimo lugar.



O português Diego Moreira foi opção no Estrasburgo, entrando aos 74 minutos.