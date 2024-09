Maccabi Telavive triunfa antes de defrontar Sporting de Braga na Liga Europa

Em Ashdod, Turgeman, aos 27 minutos, e Stojic, aos 36, construíram o triunfo do Maccabi, que liderada o campeonato israelita com 12 pontos, fruto de quatro triunfos.



O Maccabi desloca-se ao Minho na quinta-feira para defrontar o Sporting de Braga, na ronda inaugural da Liga Europa, num encontro com início agendado para as 20:00.



Na mesma fase de liga da segunda competição mais importante de clubes da UEFA, os israelitas vão defrontar o FC Porto, em 30 de janeiro de 2025, em jogo da última jornada.