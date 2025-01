Manchester United `sobrevive` a expulsão e penálti e segue na Taça de Inglaterra

A jogar fora, os ‘red devils’ até estiveram em vantagem, com golo do capitão Bruno Fernandes, assistido por Garnacho, após fuga do argentino desde o lado direito, aos 52 minutos, mas pouco depois Diogo Dalot deixou a formação do United reduzida a 10.



O lateral português foi imprudente e levantou a sola sobre um adversário, com o árbitro a mostrar-lhe o segundo amarelo e a deixar a equipa de Ruben Amorim com menos um, ainda com muito tempo para jogar.



Pouco depois, Gabriel Magalhães, que tinha sido ultrapassado no golo do United, igualou o jogo, aos 63 minutos, até que o guarda-redes do United, habitual suplente de Onana, chamou a si todo o protagonismo.



O turco fez uma série de boas defesas e foi decisivo em dois lances capitais: primeiro ao defender um penálti de Odegaard aos 72 minutos, e, depois, já no desempate da marca dos 11 metros a defender o pontapé de Havertz.



Para o United foi uma vitória saborosa, de sofrimento, com a equipa a seguir para os 16/avos de final da Taça, competição em que defende o troféu conquistado na última época.



Durante a tarde, outros emblemas da ‘Premier’ seguiram em frente, casos de Crystal Palace, a vencer o Stockport (terceiro escalão), por 1-0, o Ipswich a bater o Bristol Rovers (terceiro escalão), por 3-0, e o Newcastle o Bromley (quarto escalão), por 3-1.



Maior dificuldade teve o Tottenham, que diante de um emblema do quinto escalão (National League), o Tamworth, precisou do prolongamento e de fazer entrar no tempo extra Son e Kulusevski para quebrar a resistência adversária e vencer por 3-0.



No último jogo da tarde, o Southampton também garantiu o apuramento, ao receber e vencer o Swansea, do Championship (segundo escalão), por 3-0.