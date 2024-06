Maresca sucede a Pochettino como treinador do Chelsea e assina por cinco anos

“O Chelsea Football Club tem o prazer de anunciar a nomeação de Enzo Maresca como novo treinador da equipa masculina. O italiano iniciará a sua nova função a 01 de julho de 2024, com um contrato de cinco anos e com opção de mais um ano”, assinalaram os ‘blues’, no sítio oficial na Internet.



O técnico transalpino, de 44 anos, conduziu os 'foxes', do internacional português Ricardo Pereira, à vitória do Championship, um feito que lhe possibilitará cumprir "o sonho de qualquer treinador".



“Juntar-me ao Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, é um sonho de qualquer treinador. É por isso que estou tão entusiasmado com esta oportunidade. Estou ansioso para trabalhar com um grupo muito talentoso de jogadores e funcionários para desenvolver uma equipa que continue a tradição de sucesso do clube e deixe os nossos adeptos orgulhosos”, expressou Maresca, citado pelo emblema londrino, que terminou a temporada no sexto lugar da Premier League.



Além do Leicester, Maresca foi treinador principal dos italianos do Parma, em 2021/22, tendo também assumido as funções de técnico-adjunto no Ascoli (Itália), Sevilha (Espanha), West Ham e Manchester City, ambos de Inglaterra, o último precisamente antes de rumar aos ‘foxes’.



No Chelsea, o antigo médio italiano vai orientar o extremo português Diego Moreira.