Marselha vence em Rennes e fica a quatro pontos do líder Paris Saint-Germain

O Rennes adiantou-se no marcador aos 43 minutos, por Arnaud Kalimuendo, numa altura em que já tinha desperdiçado um penálti, aos 32, mas o Marselha ainda evitou ir para o intervalo a perder graças a um golo do inglês Mason Greenwood, aos 45.



Na segunda parte, Greenwood voltaria a ser determinante, ao fazer a assistência para o golo que valeu os três pontos ao Marselha, marcado pelo internacional gaulês Adrien Rabiot, aos 49.



Nos outros jogos hoje disputados, o Brest recebeu e venceu o Lyon, por 2-1, enquanto o Nice foi a Reims vencer por 4-2.



O lateral português Buta foi titular no Reims, acabando por ser substituído aos 82 minutos, por Abdoul Kone.



Com esta vitória, o Marselha aproximou-se do Paris Saint-Germain, com 36 pontos, a quatro do líder, que soma 40 e que recebe o Saint-Étienne no domingo, podendo repor a vantagem de sete pontos, caso vença, que tinha antes desta jornada se iniciar.



O Mónaco segue em terceiro lugar, com 31 pontos, o Nice em quarto, com 30, o Lille em quinto, com 29, e o Lyon em sexto, com 28.