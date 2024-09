Mauricio Pochettino sucede a Berhalter como selecionador dos Estados Unidos

Pochettino, de 52 anos, torna-se o 10.º selecionador norte-americano em 14 anos e o primeiro estrangeiro desde o alemão Jürgen Klinsmann, que comandou a equipa entre 2011 e 2016.



O argentino chega aos Estados Unidos depois de passagens pelo Espanyol (2008/13), Southampton (2012/14), Tottenham (2014/20), Paris Saint-Germain (2020/22), no qual conquistou um campeonato, uma Taça de França e uma Supertaça, e Chelsea (2023/24).



“A energia, a paixão e a vontade de conseguir algo histórico aqui são as coisas que me inspiram”, disse Pochettino, num comunicado divulgado pela federação norte-americana.



Os Estados Unidos são coanfitriões do Mundial de 2026, que recebem de 11 de junho a 19 de julho, juntamente com Canadá e México.