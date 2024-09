Moçambique vence Guiné-Bissau por 2-1 e lidera Grupo I de qualificação para a CAN

Moçambique foi a primeira equipa a marcar, através de Guima, logo aos cinco minutos, num remate de fora da área, quando a seleção treinada por Chiquinho Conde mandava na partida.



Após o tento dos ‘mambas’, a Guiné-Bissau, orientada pelo ex-internacional português Luís Boa Morte, reagiu bem e equilibrou a partida, o que culminou com o golo de empate aos 24 minutos pelo capitão Manuel Baldé.



Ainda na primeira parte, os ‘djurtus’ ainda beneficiaram de uma flagrante oportunidade para marcar, com o golo a ser evitado devido a um corte na linha de golo de Reinildo, jogador do Atlético de Madrid, que intercetou em grande esforço o remate, quando o guarda-redes moçambicano Hernâni Siluane estava batido.



No segundo tempo, o equilíbrio no jogo manteve-se, mas a equipa da casa conseguiu desfazer a igualdade, através de um golo apontado por Elias Macamo, aos 73 minutos.



Com a vitória de hoje, Moçambique soma quatro pontos e lidera o Grupo I, em igualdade pontual com o Mali, que empatou na sexta-feira com os ‘mambas’ em casa e que hoje venceu por 1-0 o Essuatíni, equipa que ainda não pontuou.



A Guiné-Bissau segue na terceira posição, com três pontos, resultantes da vitória por 1-0 frente ao Essuatíni na primeira jornada.



O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.