Mundial feminino no Brasil vai ser disputado entre junho e julho de 2027

O Campeonato do Mundo feminino de futebol de 2027, que vai decorrer no Brasil, será disputado entre 24 de junho e 25 de julho, anunciou hoje a FIFA, após consultar a confederação brasileira (CBF) e as restantes confederações.

“O Campeonato do Mundo de futebol feminino, em 2027, já está a ganhar forma e estamos ansiosos pelo jogo de abertura, na quinta-feira, 24 de junho de 2027, e por todos os jogos que conduzirão à final no domingo, 25 de julho de 2027”, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, através de um comunicado de imprensa.



Gianni Infantino disse ainda que o Mundial2027 vai ter um enorme impacto em todo o mundo, acrescentando que o futebol feminino vai crescer em termos de participação e popularidade.



Vinte e nove das 32 vagas na fase final do Mundial serão distribuídas da seguinte forma: 11 para seleções europeias (UEFA), seis para asiáticas (AFC), quatro para América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), três para as sul-americanas (CONMEBOL), uma das quais já atribuída ao anfitrião Brasil, e uma para a Oceânia (OFC).



As restantes três vagas serão definidas num play-off de duas fases, com 10 seleções.



O Conselho da FIFA também confirmou que o Mundial de sub-17 de 2025, agendado para o Qatar, terá lugar entre 05 e 27 de novembro do próximo ano.