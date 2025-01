Neymar rescinde com Al Hilal de Jorge Jesus

“O Al Hilal e Neymar chegaram a acordo para a rescisão de contrato por mútuo acordo. Obrigado e boa sorte Neymar”, lê-se num comunicado do emblema da Arábia Saudita, divulgado no seu site oficial e também nas páginas oficiais do clube nas redes sociais.



Neymar, de 32 anos, tinha contrato até junho de 2025, mas acaba por abandonar o Al Hilal cinco meses antes, depois de apenas ter feito sete jogos e marcado um golo pela equipa de Jorge Jesus, sobretudo devido a uma grave lesão que sofreu pouco tempo após trocar o Paris Saint-Germain pelo sauditas, em 2023.



O brasileiro regressou recentemente à competição, mas acaba por abandonar a Arábia Saudita, com a imprensa brasileira a avançar que o avançado deverá voltar ao Santos, o seu clube de formação e agora liderado por outro treinador português, Pedro Caixinha.



Neymar deixou o Santos em 2013, passando depois por FC Barcelona e Paris Saint-Germain, antes de rumar ao futebol árabe.