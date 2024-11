Nice e Lille empatam-se na corrida a lugar "champions"

O Paris Saint-Germain, que no sábado venceu em casa do aflito Angers, por 4-2, lidera com 29 pontos, mais seis do que o Mónaco (23), que ganhou por 3-1 em Estrasburgo, enquanto o Marselha, que sofreu a segunda derrota em três jogos, fecha o pódio provisório, com 20: seguem-se Lille, com 19, Lyon, com 18, e o trio Nice, Reims e Lens, com 17.



Privado do trio português do plantel, já que o médio André Gomes e os defesas Tiago Santos e Rafael Fernandes estão lesionados, o Lille esteve duas vezes na frente, contudo seria surpreendido já aos 90+6, com o empate por intermédio de Tom Louchet.



O avançado belga Mathias Fernandez-Pardo adiantou os forasteiros aos 17 minutos, o médio marroquino Sofiane Diop igualou aos 56 e o defesa neerlandês Mitchel Bakker recuperou, aos 66, o comando para os visitantes, que não o conseguiram segurar.



O Nice cedeu, assim, a terceira igualdade nos últimos quatro jogos, não conseguindo aproveitar o tropeção do Marselha, que na sexta-feira foi derrotado em casa pelo Auxerre (1-3).



Depois de duas igualdades seguidas, o Lyon valeu-se do inevitável Alexandre Lacazette, que aos 29 minutos apontou o único tento no êxito 1-0 sobre o Saint-Etiènne, antepenúltimo, com 10 pontos.



O Reims, com Buta no onze inicial, impôs-se, por 3-0, no reduto do Le Havre, penúltimo, com apenas nove.



Já o lanterna-vermelha Montpellier conseguiu o segundo triunfo na prova, ao bater o Brest por 3-1, amealhando agora sete pontos, contra os 13 do rival, 12.º da geral.



Jota foi titular no tropeção caseiro do Rennes por 2-0 ante o Toulouse, com os anfitriões a continuar em 13.º, com 11 pontos, e os forasteiros a subir a 10.º, com 15, depois de três vitórias consecutivas.