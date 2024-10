Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, vence em Leicester e é quinto

O capitão Ryan Yates adiantou os forasteiros, aos 16 minutos, mas Jamie Vardy empatou a contenda, aos 23, para a equipa da casa, que apostou em Ricardo Pereira no ‘onze’ titular, saindo aos 68.



O lateral abandonou o relvado quando o Leicester já perdia por 3-1, culpa de um ‘bis’ do neozelandês Chris Wood, aos 47 e 60. Jota Silva entrou aos 76 no Forest, que viveu o segundo jogo, de três, sem Espírito Santo no banco, devido a castigo.



Contas feitas, a equipa do treinador português sobe ao quinto lugar, à condição, com 16 pontos, a cinco do líder Liverpool, que domingo visita o Arsenal, enquanto o Leicester, que vinha de duas vitórias seguidas, é 14.º, com nove.