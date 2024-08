Oficial. Jota Silva é reforço do Nottingham Forest

Em nota publicada no sítio oficial, o clube britânico, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, realça que o jogador que comemora hoje o 25.º aniversário é um “”.Já o clube luso, que hoje disputa a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, frente aos malteses do Floriana, em Guimarães, enalteceu a “dedicação, a integridade e a energia demonstradas em todos os momentos” por Jota.”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial do Vitória.O treinador dos minhotos, Rui Borges, já tinha admitido a saída na quarta-feira, durante a conferência de antevisão ao encontro de hoje, tendo vincado que o atacante merece “o passo que está a dar na carreira”, pela “personalidade, caráter e capacidade de trabalho” que apresenta em cada treino.Autor do golo com que os minhotos derrotaram o Floriana (1–0), em 25 de julho, na primeira mão da eliminatória em curso, Jota Silva encerra um ciclo de pouco mais de dois anos ao serviço do Vitória, com um registo de quatro golos e quatro assistências em 40 partidas na época 2022/23 e de 15 golos e sete assistências em 42 desafios em 2023/24.Utilizado pela seleção portuguesa na goleada imposta à Suécia em Guimarães, por 5–2, em 21 de março de 2024, e na derrota com a Eslovénia, em Liubliana, por 2–0, em 26 de março, o avançado natural de Gondomar representou ainda Sousense, emblema onde se formou, a par do Paços de Ferreira, e também Sporting de Espinho, Leixões e Casa Pia, clube em que contribuiu para a subida à I Liga em 2021/22 antes de rumar a Guimarães.