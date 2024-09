Olympiacos vence e iguala provisoriamente PAOK na liderança da Liga grega

O brasileiro Rodinei inaugurou o marcador, aos 39 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e o marroquino Ayoub El Kaabi fechou a contagem, aos 75, num jogo em que os portugueses Costinha e Sérgio Oliveira foram titulares e Chiquinho foi suplente utilizado.



O Olympiacos apanhou o PAOK no topo da classificação, mas pode regressar ainda hoje ao terceiro lugar, caso o campeão em título pontue frente ao Aris e o AEK Atenas, que está a dois pontos de distância, ganhe ao Panathinaikos.



O Sporting de Braga, que se impôs por 2-1 na receção aos israelitas do Maccabi Telavive na estreia na renovada Liga Europa, disputa o primeiro jogo fora de casa no estádio do Olympiacos (derrotado na estreia em Lyon, por 2-0), na quinta-feira, em jogo com início às 17:45 (hora de Lisboa).