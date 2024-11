Palmeiras e Botafogo jogam tudo pelo título de campeão

A equipa da casa, treinada pelo português Abel Ferreira procura colocar-se em vantagem na corrida ao tricampeonato, enquanto os forasteiros comandados por outro português Artur Jorge tentam roubar o título ao adversário desta noite.



No “verdão” há duas baixas por lesão: Bruno Rodriguez e Joaquin Piquerez. No “fogão” há quatro impedimentos: Matheus Nascimento, Rafael e Pablo, todos lesionados, e Tiquinho Soares castigado.



Entre os jogadores que lideram as estatísticas das duas equipas do Brasileirão 2024, do Palmeiras, destaca-se Weverton é o jogador mais utilizado, com 34 jogos (3060 min) até aqui. Estêvão é, no momento, o principal goleador, com 12 golos.



No Botafogo, a principal evidência recai em Luiz Henrique, que entrou em campo 32 vezes, e John Victor é o jogador com mais minutos jogados (2880). Luiz Henrique marcou 7 golos, dando-lhe o estatuto de melhor marcador da equipa do Botafogo.



Nas duas últimas jornadas o Palmeiras defronta o Cruzeiro (fora) e o Fluminense (casa), por sua vez o Botafogo joga com o Atlético Mineiro e Internacional (ambos fora).