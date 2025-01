Patrick Kluivert é o novo selecionador da Indonésia

“Foi oficialmente nomeado novo selecionador Patrick Kluivert. A lenda do futebol neerlandês assinou um contrato de dois anos, até 2027, com opção para prolongar”, referiu a Federação indonésia de futebol na sua página oficial.



Com 48 anos e grande experiência, Kluivert vai encontrar uma equipa com vários jogadores nascidos nos Países Baixos e recentemente naturalizados, casos de Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Eliano Reijnders, Kevin Diks, Maarten Paes ou Mees Hilgers, entre outros.



Como treinador, Kluivert foi adjunto da seleção dos Países Baixos e dos Camarões, tendo, na última época, estado no comando dos turcos do Adana Demirspor.