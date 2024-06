Paulo Duarte assina pelos sauditas do Al-Kholood após deixar seleção do Togo

"A direcção do clube, liderada por Muhammad Al-Khalifa, concretizou a contratação do treinador português Paulo Duarte para liderar a equipa principal na Liga Profissional Saudita", pode ler-se no curto comunicado publicado pelo Al-Kholood nas redes sociais.

O técnico luso, de 55 anos, substitui o seu compatriota Fabiano Flora no comando técnico do Al-Kholood e junta-se ao contingente de treinadores portugueses que trabalham na Liga saudita, constituído por Jorge Jesus (Al Hilal), Luís Castro (Al Nassr), Pedro Emanuel (Al Khaleej) e Vítor Pereira (Al Shabab).

Paulo Duarte, que conta com passagens pela União de Leiria, Le Mans, Sfaxien, 1.º de Agosto e ainda pelas seleções de Burkina Faso, Gabão e Togo, onde estava desde 2021, assinou um contrato válido por uma temporada.

Horas antes, a comissão executiva da Federação Togolesa de Futebol (FTF) tinha revelado, através de um comunicado, a decisão de Paulo Duarte em rescindir o seu contrato de trabalho, na quinta-feira.

"O comité executivo lamenta esta decisão, mas regista-a e expressa a sua gratidão pelo trabalho, empenho e profissionalismo durante os anos de colaboração", acrescentou a federação togolesa.

A saída do antigo defesa da União de Leiria do comando técnico de `os gaviões` ocorre após a derrota por 1-0 frente à RD Congo, em Kinshasa, da fase qualificação para o Mundial2026, e do empate caseiro diante do Sudão do Sul (1-1).

Após quatro jornadas, o Togo soma três pontos e ocupa o quarto lugar do Grupo B de qualificação africana para o Campeonato do Mundo, atrás de Sudão, que lidera com 10 pontos, Senegal, segundo com oito, e RD Congo, terceiro com sete.