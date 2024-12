Paulo Fonseca empata a zero e AC Milan fica ainda mais longe da frente em Itália

Após o desaire com a líder Atalanta (2-1) na última ronda, o AC Milan ficou a zero perante o 13.º classificado da Serie A e caiu para o oitavo posto, com 23 pontos, a 14 da frente e a oito dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.



Em San Siro, os festejos dos 125 anos do AC Milan (que cumpre essa marca em 18 de dezembro) não se iniciaram da melhor forma, após uma semana em que foram divulgadas na imprensa italiana episódios de alegados problemas e desentendimentos entre o técnico Paulo Fonseca e alguns jogadores do plantel.



Um deles, o compatriota Rafael Leão, foi mesmo titular a usou a braçadeira de capitão, enquanto do lado do Génova, que segue dois pontos acima da zona de descida, apesar de ter somado o sexto seguido sem perder, Vitinha entrou aos 80 minutos.



No topo da tabela, a Fiorentina acabou derrotada no campo do Bolonha, por 1-0 (o norueguês Jens Odgaard marcou o único golo), resultado que impede a formação de Florença de sonhar com a liderança da Serie A, algo que era possível antes desta ronda, já que tem um jogo a menos do que a Atalanta.



A Fiorentina segue assim com 31 pontos, no quarto posto, a seis da Atalanta.



Já o Como saiu da zona de despromoção com um surpreendente vitória em casa sobre a Roma, por 2-0, enquanto Dany Mota foi titular na derrota do Monza no campo do Lecce (2-1), resultado que deixa a equipa do ‘quase’ internacional português (foi chamado à seleção nacional, mas acabou por não jogar) a dividir a última posição com Veneza, ambos com 10 pontos.