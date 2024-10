Pedro Caixinha despedido do Bragantino

“O Red Bull Bragantino informa que Pedro Caixinha não é mais o treinador da equipe”, pode ler-se em comunicado hoje divulgado nas redes sociais pelo emblema de Bragança Paulista, no estado brasileiro de São Paulo.



Caixinha, de 53 anos, tinha chegado ao clube brasileiro em 2023, orientando o clube em 123 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas somadas, levando o clube ao sexto lugar do campeonato em 2023.



A equipa disputou duas meias-finais do campeonato paulista e, este ano, chegou aos oitavos de final da Taça Libertadores, mas a derrota ante o Botafogo, de Artur Jorge, no sábado, por 1-0, acabou por espoletar a saída.



O Bragantino é 16.º, com 34 pontos, e está em igualdade pontual com o Juventude, 17.º e primeiro em zona de descida, quando disputou já 31 jornadas no Brasileirão.



“Além de Pedro Caixinha, os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Belman, e o preparador físico Polyvios Kyritsis, também deixam o ‘Braga’”, pode ler-se na nota.



O clube, de resto, agradece “toda a dedicação e profissionalismo durante os quase dois anos” em que a equipa técnica ali trabalhou, desejando “sucesso na sequência das suas carreiras”.



Caixinha tem treinado um pouco por todo o mundo e, desde 2022, treina na América do Sul, com uma primeira experiência na Argentina, com o Talleres.



Antes, passou por Cruz Azul e Santos Laguna, no México, Rangers, na Escócia, Al Shabab, na Arábia Saudita, e Al Gharafa, no Qatar, depois de treinar em Portugal o União de Leiria e o Nacional.