Pedro Gonçalves convoca 25 para duplo confronto da seleção angolana para CAN2025

Entre os convocados, cinco jogam em Portugal, nomeadamente o guarda-redes Ricardo Batista, do Casa Pia, os defesas Jonathan Buatu e Sandro Cruz, do Gil Vicente, o médio Keliano, do Estrela de Amadora, e o avançado Depú, do Gil Vicente.



O defesa angolano Bastos Quissanga, do Botafogo do Rio de Janeiro, regressou aos convocados, após três anos de ausência por orientação da direção da FAF, por suposta indisciplina. A sua chamada ocorre dias depois de vários angolanos, por via das redes sociais, prometerem não apoiar a seleção angolana caso o defesa-central, em grande momento de forma no Botafogo, não fosse convocado.



Angola defronta a congénere do Gana em 05 de setembro, em Kumasi, território ganês, e, quatro dias depois, recebe, em Luanda, o Sudão, em jogos das primeira e segunda jornadas.



O maior torneio africano de futebol a nível de África disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Neblú (1.° de Agosto), Ricardo Baptista (Casa Pia/Portugal) e António Dominique (Etoile Carouge/França).



- Defesas: Bastos Quissanga (Botafogo/Brasil), David Carmo (Olympiacos/Grécia), Kialonda Gaspar (Lecce/Itália), Jonathan Buatu (Gil Vicente/Portugal), Clinton Mata (Lyon/França), Núria Fortuna (KAA Gent/Bélgica), Jordy Gaspar (Pau FC/França), Sandro Cruz (Gil Vicente/Portugal) e Pedro Bondo (Petro de Luanda).



- Médios: Fredy Ribeiro (Bodrumspor/Turquia), Maestro (Adana Demirspor/Turquia), Randy Nteka (Rayo Vallecano/Espanha), Keliano (Estrela da Amadora/Portugal), Show (FC Dallas/Estados Unidos) e Estrela (Boluspor/Turquia).



- Avançados: Gelson Dala (Al-Wakrah/Qatar), Zito Luvumbo (Cagliari/Itália), Manuel Benson (Burnley/Inglaterra), Zini Salvador (AEK Atenas/Grécia), Mabululu (Al Ahly Tripoli/Líbia), Milson (Estrela Vermelha/Sérvia) e Depú (Gil Vicente/Portugal).