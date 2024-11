Petro de Luanda, de Ricardo Chéu, lidera o Girabola

O Petro de Luanda, comandado pelo treinador português Ricardo Chéu, empatou (1-1) com o Interclube, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, e regressou à liderança do campeonato angolano de futebol, à 10.ª jornada.

Os tricampeões angolanos inauguraram o marcador aos 15 minutos, por Aparício, enquanto os visitantes restabeleceram a igualdade, aos 63, por Betinho.



O Wiliete de Benguela, por sua vez, venceu o Recreativo do Libolo por 3-0, com golos de Medi, aos cinco e 15 minutos, e Lisandro, aos 35.



Noutro jogo, o São Salvador do Zaire venceu a Académica do Lobito por 3-0, após golos de Ary, aos 29, 48 e 62 minutos.



Já o Desportivo da Huila e o Sagrada Esperança empataram a zero.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos marcadores do Girabola, com 11 golos.