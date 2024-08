Real Madrid empata e Mbappé continua sem marcar

O Real Madrid voltou a desiludir no arranque da Liga espanhola de futebol, com novo empate fora de portas, desta com o Las Palmas (1-1), no fecho da terceira jornada, com Kylian Mbappé novamente em branco.

Depois de ter marcado na estreia pelos "merengues" na Supertaça europeia com a Atalanta (2-0), Mbappé segue sem marcar na La Liga e o campeão Real Madrid voltou a "tropeçar", desta vez nas Canárias, já depois do 1-1 em Maiorca na ronda de estreia.



Moleiro, logo aos cinco minutos, deu vantagem ao Las Palmas, mas a primeira vitória da equipa da casa no campeonato ficou adiada para mais tarde, com Vinícius Júnior a salvar um ponto para a equipa de Carlo Ancelotti, aos 69, na marcação de uma grande penalidade.



Após a terceira ronda, o Real soma apenas cinco pontos e já está a quatro do eterno rival FC Barcelona, que lidera de forma isolada. Já o Las Palmas, que luta normalmente pela manutenção, segue com dois.



No outro encontro do dia, o Girona, a equipa surpresa da última temporada, somou o primeiro triunfo na prova e de forma assertiva, ao receber e golear o Osasuna, por 4-0.



Bryan Gil, aos 34 minutos, o ucraniano Tsygankov, aos 53, o ex-Sporting de Braga Abel Ruiz, aos 56, e o avançado veterano uruguaio Stuani, aos 90, fizeram os golos do Girona, que vai participar pela primeira vez na Liga dos Campeões, embora não tenha adversários portugueses (Benfica e Sporting) na fase principal.