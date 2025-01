Renato Veiga chega à Juventus por empréstimo do Chelsea

O jogador de 21 anos teve um arranque de época prometedor no Chelsea, acabando mesmo por chegar à seleção portuguesa e somar três internacionalizações, mas perdeu espaço no clube londrino nos últimos dois meses, atuando apenas em jogos da Liga Conferência e das taças.

Veiga, formado no Sporting, chega à Juventus por empréstimo até final da temporada, com a imprensa italiana a adiantar que o acordo com o Chelsea não inclui qualquer obrigação ou opção de compra por parte do emblema de Turim.

O central, que também pode atuar nas alas ou como médio, chegou ao Chelsea no início de 2024/25 vindo do Basileia, numa contratação que custou cerca de 14 milhões de euros aos `blues`.

Antes disso, Veiga já tinha passado um ano na Alemanha, no Augsburgo, mas por cedência do Sporting.

Em Turim, o central encontra Francisco Conceição, habitual colega de seleção, e Alberto Costa, que também é reforço de inverno da Juventus, vindo do Vitória de Guimarães.

A Juventus, próximo e último adversário do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, segue no quinto posto da Serie A, com 37 pontos, já a 16 do líder Nápoles.