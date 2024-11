Renato Veiga garante Portugal preparado sem Rúben Dias

"Estamos todos preparados para jogar e dar o melhor em cada setor. Sabemos que o Rúben Dias não está. Ele é um dos líderes da equipa, mas estamos todos preparados para fazermos o melhor por Portugal", apontou o defesa central, em conferência de imprensa.

As duas seleções reencontraram-se um mês depois do triunfo luso em Varsóvia (3-1), na terceira ronda do Grupo A1 da Liga das Nações, que possibilitou a estreia de Renato Veiga pela equipa das `quinas`, ao cumprir os 90 minutos ao lado de Rúben Dias.

"Ninguém é uma aposta certa e todos trabalham para estarmos aqui. É uma honra ser convocado e jogar pela seleção. Para mim, não há nada acima disso. Estou muito orgulhoso por estar cá e darei sempre o meu melhor quando tiver este escudo ao peito, porque é um sentimento muito especial", observou o futebolista dos ingleses do Chelsea.

No Grupo A1, que qualifica os dois primeiros colocados para os quartos de final, Portugal é líder isolado, com 10 pontos, contra sete da Croácia, segunda, quatro da Polónia, na terceira posição, de acesso ao play-off de manutenção, e um da lanterna-vermelha Escócia, em risco de despromoção automática à Liga B da Liga das Nações.

"Respeitamos todos os adversários, mas somos Portugal e, sendo favoritos ou não, entramos em cada jogo para ganhar. É isso que tentar vamos fazer", salientou Renato Veiga, de 21 anos, que também pode atuar como lateral esquerdo ou médio defensivo.

Se um empate bastará aos lusos para confirmar o apuramento, os `bialo-czerwoni` não dependem de si próprios e estão privados do avançado e capitão Robert Lewandowski, recordista de internacionalizações (156) e tentos (84) pelo seu país, devido a lesão.

"É um grande jogador e uma referência da Polónia, mas estaremos prontos para defrontar o jogador ocupar aquela posição. Sabemos aquilo que a Polónia pode trazer, mas estamos focados em nós e em somar os três pontos", ressalvou o central, que soma um golo e uma assistência em 12 partidas pelo Chelsea, ao qual chegou no verão, oriundo dos suíços do Basileia.

Desejando "toda a sorte do mundo" a Ruben Amorim, recém-contratado treinador dos ingleses do Manchester United, com quem conviveu no Sporting, mas sem se ter estreado pela equipa principal `leonina`, Renato Veiga abordou a densidade do calendário competitivo.

"Temos de ter sempre em conta a saúde dos atletas e a qualidade de jogo, mas, para nós, jovens, quanto mais partidas, melhor. Queremos desfrutar e aproveitar ao máximo", admitiu.

Portugal, vencedor da edição inaugural, em 2019, recebe a Polónia na sexta-feira, às 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da quinta de seis jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações, sob arbitragem do lituano Donatas Rumsas.