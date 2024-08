Roma empresta avançado inglês Tammy Abraham ao AC Milan, de Paulo Fonseca

“O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação de Tammy Abraham junto da AS Roma por empréstimo. O atacante assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2025”, pode ler-se no sítio oficial dos milaneses na Internet.



Abraham chegou aos 'giallorossi' na época 2021/22, proveniente do Chelsea, e com o português José Mourinho ao leme da equipa registou 27 golos e cinco assistências em 53 jogos oficiais na época de estreia, que culminou com a conquista da primeira edição da Liga Conferência.



No AC Milan, vai ser colega de equipa do internacional luso Rafael Leão.



Em sentido inverso, o avançado belga Alexis Saelemaekers reforça, igualmente por empréstimo até final da temporada, o clube da capital italiana, naquela que é a sua segunda cedência seguida, um ano depois de ter rumado ao Bolonha.