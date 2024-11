Ruben Amorim visita instalações do Manchester United no primeiro dia em Inglaterra

Em comunicado, os `red devils` dão conta dos passos tomados pelo técnico de 39 anos no primeiro dia oficial naquele emblema, começando com um voo privado que saiu de Beja para aterrar em Manchester, um dia depois do último jogo pelo Sporting, uma vitória em casa do Sporting de Braga (4-2).

Segundo a nota, Amorim "começará a trabalhar assim que o seu visto de trabalho seja obtido", aguardando pelo último passo burocrático enquanto ficou a conhecer o centro de treinos de Carrington. (Foto: Jason Cairnduff - Reuters)

Além disso, o português reuniu com o diretor executivo Omar Berrada e o diretor desportivo Dan Ashworth, bem como o diretor técnico, Jason Wilcox.

O primeiro jogo do 13.º classificado da Liga inglesa com Amorim ao leme é no terreno do Ipswich, após uma pausa para seleções que permitirá ao treinador acostumar-se à nova fase da carreira, tendo deixado o Sporting a João Pereira, sucessor hoje anunciado, com 11 vitórias em 11 jornadas no campeonato e ainda invicto na Liga dos Campeões.

O antigo médio ruma ao mais importante campeonato do mundo aos 39 anos, após apenas sete temporadas como treinador, num percurso iniciado no Casa Pia e com passagem pelo Sporting de Braga, antes de, em 2019/20, chegar aos `leões`, a troco dos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Dois títulos de campeão nacional (2020/21 e 2023/24), três Taças da Liga (2019/20, pelo Sporting de Braga, 2020/21 e 2021/22) e uma Supertaça Cândido Oliveira (2021/22) foram suficientes para convencer o Manchester United na procura do sucessor do holandês Erik ten Hag, num clube que conta com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Como jogador, Rúben Amorim iniciou a formação no Benfica, clube no qual se notabilizou e ao serviço do qual conquistou três títulos de campeão nacional (2009/10, 2013/14 e 2014/15), uma Taça de Portugal (2013/14), uma Supertaça (2013/14) e cinco Taças da Liga (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2013/14 e 2014/15), numa carreira em que passou ainda por Belenenses, Sporting de Braga (tendo erguido a Taça da Liga de 2012/13) e Al-Wakrah.

Amorim chega ao clube 20 vezes campeão inglês, três vezes vencedor da Liga dos Campeões e uma do Mundial de clubes, além de uma Liga Europa sob o comando de José Mourinho, o primeiro português a orientar os `red devils`, entre maio de 2016 e dezembro de 2018, um cargo ocupado durante 27 anos pelo histórico Alex Ferguson.