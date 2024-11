Sagrada Esperança derrotado na "Champions" africana

Os angolanos do Sagrada Esperança foram goleados por 5-1 no reduto dos egípcios do Pyramids, no jogo de estreia no Grupo D da Liga dos Clube Campeões Africanos em futebol.

Os golos dos egípcios foram marcados por Ibrahim Adel Ali, aos 17 e 53, Mohamed Sharaf Eldin, aos 50, Fiston Mayele, aos 77, e Ahmed Atef, aos 89, enquanto do lado angolano Januário Sessa, aos 90+2, marcou o golo de honra.



O único representante angolano na competição volta a jogar em 6 de dezembro, em Luanda, diante do Esperance de Tunis, da Tunísia, que, na primeira ronda, bateu em casa o Djoliba, do Mali, por 4-0.



Para a Taça da Confederação Africana, os angolanos do Bravos do Maquis defrontam esta quarta-feira o Simba Club Sport, da Tanzânia, em jogo da primeira jornada do Grupo A,



No mesmo dia, o Desportivo da Lunda Sul joga diante do RSB Berkane, de Marrocos, no reduto deste, para o Grupo B.