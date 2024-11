Santos assegura regresso à elite do futebol brasileiro

A duas jornadas do final, o "peixe", alcunha pelo qual é conhecida a formação paulista, passou a somar 68 pontos, mais 11 do que o Ceará, quinto classificado, com menos um jogo, numa prova em que são promovidos os quatro primeiros.



O Santos, que desceu pela primeira vez de divisão na última época, é um clube lendário do futebol no Brasil, desde logo pela ligação a Pelé, que vestiu as cores do clube durante quase toda a carreira, ao longo de 19 temporadas, com inúmeros títulos.



Mais recentemente, a figura do clube foi Neymar, que se transferiu para o FC Barcelona em 2013 e de quem se fala que poderá regressar, num momento em que está vinculado aos sauditas do Al Hilal, de Jorge Jesus.



“A nossa forma é clara e objetiva, o pai e seu 'staff' têm conhecimento. Não estamos conversando apenas desde ontem. Eles conhecem-me, conhecem o Santos. Não é o momento para isso ainda. Temos que aguardar. Existe situação contratual vigente (com o Al Hilal)”, referiu na segunda-feira o presidente do Santos.



Marcelo Teixeira dos Santos abordou ainda a possibilidade de ter o jogador a assistir ao próximo jogo na Vila Belmiro, no sábado diante do CRB.



“É preciso perguntar ao pai e a ele se vão estar. O camarote está à disposição e ele prestigiou sempre, como aconteceu no Paulistão, quando entrou com a taça. Está sempre presente. Se estiver no Brasil, será bem-vindo”, referiu ainda o dirigente.