Sergio Ramos deixa o Sevilha após cumprir sonho de regressar ao clube formador

“Sergio Ramos informou o Sevilha que não permanecerá no clube na próxima temporada, depois de realizar o sonho de regressar ao clube em que se formou e no qual obteve estatuto internacional”, referem os andaluzes em comunicado.



O antigo capitão da seleção espanhola, de 38 anos, que recusou ofertas da Arábia Saudita para ajudar o seu clube formador, em dificuldades económicas e desportivas, vai despedir-se dos seus adeptos na terça-feira, ao final da manhã.



O defesa disputou 37 jogos em todas as competições pelo clube andaluz nesta temporada e, principalmente na Liga dos Campeões, demonstrou que ainda possui capacidades para jogar ao mais alto nível e que a ‘reforma’ ainda pode esperar.



O ex-jogador do Paris Saint-Germain (2021/23) e do Real Madrid (2005-2021) é tido como um dos melhores na sua posição e do seu palmarés constam 25 títulos, incluindo um Mundial e dois Europeus, com a seleção espanhola, e quatro Ligas dos Campeões, cinco Ligas espanholas e duas francesas.



O Sevilha “agradece a Sergio Ramos pelo empenho, liderança e dedicação que demonstrou nesta temporada, desejando-lhe boa sorte no seu próximo desafio profissional”, refere ainda o clube andaluz no comunicado.