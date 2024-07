Shakhtar Donetsk vai disputar jogos da `Champions` em casa em Gelsenkirchen

O Shakhtar Donetsk vai disputar os jogos em casa da próxima Liga dos Campeões de futebol, de 2024/25, no estádio do Schalke 04, em Gelsenkirchen, na Alemanha, informaram hoje os dois clubes.

O campeão ucraniano vai assim ter os seus quatro jogos caseiros, de um total de oito jogos na fase de grupos no novo formato da 'Champions', na Arena AufSchalke, recinto com capacidade para 62.000 espetadores.



O acordo entre os dois clubes prevê também que o emblema ucraniano dispute em Gelsenkirchen os jogos caseiros da fase a eliminar, caso a equipa se apure para os oitavos de final da competição.



A formação de Donetsk não tem disputado os jogos em casa na Ucrânia desde a invasão do país pela Rússia em 2022, e os seus jogos nas duas últimas edições decorreram primeiro em Varsóvia e, depois, na última época, em Hamburgo.



"Estamos contentes por receber os nossos jogos da Liga dos Campeões num dos melhores estádios da Alemanha. A experiência positiva da última época demonstrou que o Shakhtar tem um forte apoio dos adeptos deste país -- tanto locais, como refugiados ucranianos", explicou Serhii Palkin, diretor executivo do clube.



O Shakhtar teve de deslocar os seus jogos internacionais da Ucrânia, onde já desde 2014 não jogava em Donetsk, por ser parte do território em conflito desde esse período, reclamado por separatistas pró-Rússia.