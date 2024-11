Sporting bate Manchester City e assume liderança provisória da Youth League

Após um empate 0-0 ao intervalo na academia do clube, em Alcochete, o Sporting resolveu a questão a seu favor no início da segunda parte, com golos marcados aos 49 minutos, pelo defesa Denilson Santos, e aos 56, pelo avançado Gabriel Silva.



As ténues expectativas de recuperação do Manchester City tornaram-se praticamente inexistentes aos 74 minutos, quando o defesa Max Alleyne foi expulso com cartão vermelho direto, por travar Gabriel Silva em falta quando o avançado se isolava em direção à baliza dos visitantes.



A equipa lisboeta conquistou o terceiro triunfo seguido na fase de liga da competição (tinha vencido nas rondas anteriores o PSV Eindhoven, por 2-0, e o Sturm Graz, por 3-1), depois de se ter estreado com um empate 2-2 perante o Lille.



Os 'leões' isolaram-se, provisoriamente, no comando, mas poderão ser igualados por Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e o rival Benfica e ultrapassados pelo anterior trio de líderes -- Inter Milão, Atalanta e Salzburgo -, que só jogam na quarta-feira.



O Sporting, que na próxima jornada volta a receber outra equipa inglesa, o Arsenal, atingiu as meias-finais da Youth League há duas épocas, mas nunca a venceu, ao contrário dos rivais FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.