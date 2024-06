Sporting de Braga vende Rodrigo Gomes ao Wolverhampton por 15 ME por 90% do passe

Depois do seu presidente, António Salvador, já ter anunciado, na manhã de hoje, a saída do extremo para o clube inglês da Premier League, o clube oficializou no seu sítio oficial a transferência por 15 milhões de euros, referentes a 90 por cento do passe.



“O Sporting de Braga mantém a titularidade de 10 por cento dos direitos económicos do jogador”, acrescentam os minhotos, referindo ainda que “o mecanismo de solidariedade conexo com a transferência está incluído na contrapartida imediata".



O internacional sub-21 português, formado nos ‘arsenalistas’, junta-se nos 'wolves' aos internacionais lusos José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes e Pedro Neto.



Emprestado ao Estoril Praia na época passada, o extremo fez 36 jogos pelos ‘canarinhos’, nos quais somou nove golos e oito assistências.