Sporting soma segunda vitória na Áustria e lidera provisoriamente a Youth League

Depois do empate diante dos franceses do Lille (2-2) e do triunfo na visita ao PSV Eindhoven (2-0), os 'leões' passaram a somar sete pontos, os mesmos dos espanhóis do Girona (segundo colocado), e subiram, provisoriamente, ao primeiro lugar. Já o Sturm Graz é 13.º, com quatro.



Na Jacques Lemans Arena, em St. Veit an der Glan, o emblema lisboeta iniciou o desafio, praticamente, a vencer, face ao golo madrugador de Denilson Santos (quatro minutos), que 'disparou' cruzado de pé esquerdo para o fundo das redes.



O segundo tento 'leonino' surgiu através de uma bola bombeada de Eduardo Felicíssimo para Gabriel Silva receber com categoria, antes de rematar para o 2-0, com 19 minutos decorridos.



Antes do tempo de descanso, os austríacos reduziram por Antonio Ilic (34), que finalizou com muita classe, de calcanhar, num lance em que Leon Grgic fez o que quis na defensiva adversária para servir o colega de equipa.



No recomeço, Gabriel Silva teve todo o tempo para, sem oposição, bisar, aos 56 minutos, e confirmar a segunda vitória na competição.



Na próxima jornada, a equipa orientada por Filipe Neto recebe os ingleses do Manchester City, em 05 de novembro, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.