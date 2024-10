Sul-coreano Son volta a ser eleito o melhor jogador asiático fora do continente

O sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham, foi eleito pela quarta vez o futebolista internacional asiático do ano, à frente do iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto e atualmente no Inter Milão.

A distinção para Son diz respeito a 2023, ano em que Taremi representava o FC Porto, enquanto o terceiro lugar para o jogador asiático com melhor desempenho fora do continente foi para Musa Al-Taarami, do Montpellier.



O avançado sul-coreano já tinha sido eleito o jogador asiático internacional do ano em 2015, 2017 e 2019, e em 2022, depois de não ter havido prémios em 2020 e 2021, a escolha recaiu sobre o seu compatriota Kim Min-jae, então jogador do Nápoles.



Em femininos, a australiana Ellie Carpenter, do Lyon, foi a escolhida, num ano em que atribuiu pela primeira vez a distinção a uma jogadora.