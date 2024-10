Suspensão de Bruno Fernandes revertida

Segundo os "red devils", o apelo do clube de Manchester, que considerou que a expulsão com cartão vermelho direto foi incorreta, foi deferido pelo comité disciplinar da federação.No domingo, o português que capitaneia a equipa foi expulso aos 42 minutos por uma falta perigosa sobre James Maddison, e perderia os próximos três jogos da Premier League, contra Aston Villa, Brentford e West Ham.No domingo, o próprio tinha dito aos jornalistas que não entrou “com os pitons de frente”, e que até o adversário lhe tinha dito que “não foi falta para vermelho”, mas o árbitro Christopher Kavanagh deu, ainda assim, ordem de expulsão.Com a derrota por 3-0, a equipa orientada por Erik ten Hag caiu para o 13.º lugar da Liga inglesa, com sete pontos em seis jogos.