Thiago Alcântara termina carreira aos 33 anos

“Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho. Vejo-te em breve”, escreveu o espanhol, nas redes sociais, postando também fotografias com as camisolas de alguns clubes que representou na carreira, além da seleção espanhola.



Internacional pela "roja" em 46 ocasiões, Thiago Alcântara esteve nos últimos quatro anos em Anfield Road, onde não jogou tanto quanto gostaria, face às várias lesões que o impediram de ter destaque na equipa de Merseyside.



Além dos "reds", atuou nos alemães do Bayern Munique, entre 2013 e 2020, e no FC Barcelona, de Espanha, entre 2010 e 2013, sendo que, cumpriu parte da formação na "La Masia" e no Flamengo, do Brasil, que deixou em 2005 para rumar à Catalunha.



Na carreira, destacam-se duas Ligas dos Campeões conquistadas, uma pelo "Barça" e outra pelo Bayern, sete ligas alemãs, quatro ligas espanholas e dois Campeonatos do Mundo de Clubes.