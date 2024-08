Tomás Esteves, do Pisa, sofre lesão grave no joelho

De acordo com o clube da Serie B, segundo escalão italiano, o antigo jogador do FC Porto foi submetido a uma intervenção cirúrgica na Finlândia, na sequência da lesão contraída no jogo particular com o Inter Milão, na sexta-feira.O irmão de Gonçalo Esteves, que alinha nos italianos da Udinese, foi operado, no Hospital Pihlajalinna, em Turku, na Finlândia, a uma “”, informou o Pisa, no seu comunicado.Tomás Esteves alinhou em todos os escalões de formação do FC Porto até ser emprestado ao Reading, do segundo escalão inglês, na época 2020/21, a que se seguiu o seu regresso à equipa B do FC Porto, em 2021/22, e o empréstimo ao Pisa, em 2022/23, ao fim do qual se vinculou definitivamente à equipa italiana.