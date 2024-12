Treinador do Chelsea acredita na inocência de Mudryk

“Confiamos no Mykhailo e sabemos que quando acontecem estas coisas temos de apoiar o jogador em todos os aspetos. Mykhailo é jogador do Chelsea, está no plantel e o meu trabalho é estar em contacto com ele. Confiamos nele e apoiamo-lo, isso quer dizer que acreditamos nele”, disse.



O internacional ucraniano teve um resultado adverso num controlo antidoping em outubro, quando estava ao serviço da seleção e arrisca uma suspensão de quatro anos.



“Não acredito. Acredito que vai voltar. A única coisa que não sabemos é quando. É a única dúvida que temos, mas é certo que vai regressar”, afiançou o treinador.



Maresca lamentou que a suspensão provisória de Mudryk tenha surgido numa altura em que “estava a melhorar muito” e a começar a ter peso na equipa londrina, na qual é companheiro de equipa dos portugueses Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix.